Ein Streit um Hundekot ist in Angersdorf eskaliert: Ein 62-Jähriger wurde von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen, zu Boden getreten und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem schweren Streit um Hundekot ist es in Angersdorf gekommen.

Angersdorf. – In Angersdorf (Saalekreis) ist es am 15. Februar um 19.45 Uhr in der Straße Mühlberg zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 62-Jähriger verletzt.

Demnach war der 62-jährige Anwohner mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Anlass sei gewesen, dass der Unbekannte mit seinem Hund (Mischling – einem altdeutschen Schäferhund ähnlich) die Grünfläche eines Mehrfamilienhauses betreten und den Hundekot nicht beseitigt haben soll.

Unbekannter schlägt 62-Jährigen in Angersdorf zu Boden und tritt auf ihn ein

Zunächst habe es zwischen dem 62-Jährigen und dem Unbekannten eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Daraufhin habe der Unbekannte dem 62-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend habe der Unbekannte auf den am Boden liegenden Anwohner mehrfach eingetreten.

Laut Polizei sei der 62-Jährige aufgrund seiner Gesichtsverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

Körperverletzung im Saalekreis: Polizei fahndet nach Täter mit Schäferhund

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 25 bis 30 Jahre alt

zirka 1,90 Meter groß

dicke Statur

kurze, dunkle Haare

Darüber hinaus sei zudem ein Jeep in der Straße gesichtet worden. Er stehe in keinem Zusammenhang mit der Tat. Jedoch, heißt es dazu, könnte der Fahrer als Zeuge in Betracht kommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei im Saalekreis unter den Telefonnummern 03461/446293 sowie 03461/446291 zu melden.