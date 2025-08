In Merseburg ist ein Streit zwischen fünf Männern eskaliert. Ein 33-Jähriger wurde geschlagen und getreten. Er wiederum verletzte einen der Angreifer mit einer Eisenstange.

Streit eskaliert! Brutale Schlägerei zwischen mehreren Männern in Merseburg

Merseburg. - Am Dienstagabend ist es in Merseburg zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Laut den Angaben gerieten ein 33-Jähriger und eine Gruppe aus vier Männern gegen 23 Uhr in Streit. Die Gruppe schlug und trat auf den 33-Jährigen so lange ein, bis er am Boden lag.

Um sich zu wehren, habe der 33-Jährige mit einer Eisenstange um sich geschlagen und einen der Angreifer gebissen, so die Polizei weiter. Dieser wurde dadurch verletzt.

Der am Boden liegende Mann wurde später zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.