Großeinsatz im April 2024 "Bomben-Rüdiger" ist tot! Polizei findet Männer-Leiche in Schlosserstraße in Halle

Nachdem die Polizei im April des vergangenen Jahres eine Bombe in der Wohnung eines Mannes in der Schlosserstraße in Halle gefunden hatte, mussten Anwohner evakuiert werden. Nun wurde die Leiche von "Bomben-Rüdiger" in seiner Wohnung gefunden.