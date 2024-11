Im Saalekreis häuften sich am Montag Schockanrufe. Betrüger gaben vor, Verwandte der Angerufenen seien in einen schweren Unfall verwickelt gewesen und forderten hohe Geldbeträge als "Kaution." Wie die Betroffenen reagierten.

Am Montag versuchten Betrüger erneut im Saalekreis ihr Glück mit Schockanrufen.

Saalekreis. - Im Saalekreis ist es am Montag erneut zu mehreren Schockanrufen gekommen. Laut Polizei riefen die Täter bei Haushalten in Schkopau, Teutschenthal, Landsberg und Leuna an.

Die unbekannten Täter täuschten am Telefon vor, dass Verwandte in einem Verkehrsunfall verwickelt seien und forderten eine hohe Geldsumme als Kaution, heißt es weiter.

Die Anzeigenerstatter hätten diesen Behauptungen keinen Glauben geschenkt und die Telefonate selbstständig beendet. Es sei kein Schaden entstanden. Die Polizei ermittelt mittlerweile in mehreren Fällen wegen Schockanrufen.