Agip Tankstelle: Ermittlungen nach Brand in Schönebeck

In Schönebeck hat es gebrannt. Die Polizei ermittelt. Was ist passiert?

Schönebeck (vs) - Am Dienstagnachmittag, 12. April, wurde ein Feuer hinter der Agip-Tankstelle an der Magdeburger Straße in Schönebeck gemeldet. Etwas später konnte dann der Brandort am Solkanal im Bereich des Ufers der Rötgers Kiesgrube ausgemacht werden.

Bei Eintreffen der Polizei waren die Feuerwehren der Stadt Schönebeck und Bad Salzelmen bereits vor Ort um den Flächenbrand zu löschen. Es brannten Schilf, Geäst und Unrat auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmeter. Ein Übergreifen auf die angrenzende Gartensparte KGV "Das Brückfeld" konnte verhindert werden.

Hinweise zur Brandursache konnten vorerst am Brandort nicht gefunden werden. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schönebeck und Bad Salzelmen waren in der Spitze mit 30 Kameraden vor Ort. Ein wirtschaftlicher Schaden entstand durch den Brand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.