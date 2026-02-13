Am Donnerstag endete eine Alkohol-Fahrt für einen 43-Jährigen in Schönebeck an einer Hauswand. Mit 2,72 Promille war der Mann unterwegs.

Mit fast drei Promille ist am Donnerstagabend ein 43-Jähriger mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht.

Schönebeck. - In Schönebeck ist am Donnerstagabend ein 43-Jähriger betrunken mit seinem Auto gegen eine Hauswand gekracht, so die Polizei.

Demnach kam er in einer Kurve in der Geschwister-Scholl-Straße von der Straße ab und fuhr gegen eine Hauswand. Ein Zeuge habe dann beobachtet, wie der 43-Jährige die Kennzeichen des Autos entfernte. Die Polizei fand nach eigenen Angaben heraus, dass die Kennzeichen zu einem gestohlenem Fahrzeug gehören.

Zudem sei der Mann stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen. Ein Test habe einen Wert von 2,72 Promille angezeigt.