Autodiebe stehlen VW-Bus in Schönebeck

Schönebeck (vs) - Vom Gelände eines Autohändlers an der Friedrichstraße in Schönebeck verschwand in der Nacht zu Samstag (11. Dezember) ein aktuell nicht zugelassender VW-Bulli (T5). Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen des Diebstahls.

Wie die Beamten mitteilen, wurde neben dem weißen VW auch ein Kennzeichen (SBK-CX 3) gestohlen. Nun vermutet die Polizei, dass das Kennzeichen an dem Fahrezeug angebracht worden sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter Tel. 03471/3790 entgegen