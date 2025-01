Panzerknacker haben in Schönebeck einen Geldautomaten über dessen Rückseite geleert. Sie brachen erst ins Nachbarhaus ein und zerlegten eine Wand, um an die Beute zu gelangen.

Panzerknacker brechen in Nachbarhaus ein - um Geldautomat in Schönebeck zu berauben

Schönebeck. - Am Wochenende ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale in der Welsleber Straße in Schönebeck geknackt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach brachen die bislang unbekannten Panzerknacker zuerst in ein Nebengebäude ein und durchbrachen anschließend zwischen Samstagnacht und Montagmorgen eine Trockenbauwand, um an die Rückseite des Geldautomaten zu gelangen. Auf diese Weise seien sie an eine bislang unbekannte Menge Bargeld gelangt, heißt es.

Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Auch, wer ungewöhnliche Aktionen in der betreffenden Zeit in der Welsleber Straße bemerkt haben sollte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391/5461687 zu melden.