Welsleben/DUR. - Auf der A14 auf Höhe der Gemeinde Bördeland ist am Sonntag gegen 15.42 Uhr ein Auto in Fahrtrichtung Schwerin in Brand geraten.

Lesen Sie auch: Kreisliga-Partie im Salzlandkreis bei 7:0 abgebrochen - Staatsschutz ermittelt

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 43 Jahre alter Mann plötzlich Rauch im Frontbereich seines Fahrzeuges, so die Polizei. Sofort habe er sein Auto auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht und habe mit weiteren Insassen das schon brennende Auto fluchtartig verlassen.

Keine der Personen sei dabei verletzt worden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro, heißt es.