Brand im Ferienparadies: Gartenlaube brennt im Salzlandkreis ab

Am Kolumbussee hat es gebrannt, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Plötzky (vs) - Am Mittwochmorgen, 15. Juni, wurde gegen 00.32 Uhr der Brand einer Gartenlaube im Bereich des Kolumbussees bei Plötzky gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich die 5 mal 7 Meter große Laube bereits in Vollbrand.

Der Funkenflug hatte bereits mehrere kleiner Waldbrände im Nahbereich verursacht. Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen, die Laube brannte allerdings vollständig aus. Beim Brand wurde auch der Stromverteiler und ein Strommast beschädigt. Der Schaden wurde vorerst auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Der Brandort wurde beschlagnahmt um zeitnah eine Brandursachenermittlung zu gewährleisten. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, der Eigentümer der Gartenlaube war selbst nicht am Ort und wurde telefonisch in Kenntnis gesetzt.