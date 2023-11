Erst musste die Feuerwehr ins Rechenzentrum ausrücken, dann endete eine Verkehrskontrolle in Schönebeck mit einem Einsatz in Biere, bei dem ein Polizist verletzt wurde.

Brand und verletzter Polizist: Polizei und Feuerwehr in Biere im Einsatz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biere. - Gleich zwei Mal fuhren Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht am Mittwoch durch Biere. Am Morgen war die Feuerwehr im Einsatz und löschte einen Brand im Rechenzentrum, abends endete eine Polizeikontrolle aus Schönebeck mit einem Polizeieinsatz in der Salzer Straße.