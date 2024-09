Ein Feuerteufel in Calbe hat am Mittwochmorgen für viele Einsätze der Polizei und Feuerwehr im Salzlandkreis gesorgt. Was passiert ist.

Calbe (Saale). - Am frühen Mittwochmorgen ist die Polizei in Calbe zu mehreren brennenden Abfallbehältern in der Innenstadt gerufen worden. Um 1.13 Uhr sei die erste Meldung in der Rettungsleitstelle eingegangen.

Laut Zeugen wurde mindestens eine Person dabei beobachtet, wie sie das Feuer entfachte. Es brannten Müllbehälter in der Tuchmacherstraße, dem Wassertor, der Wilhelm-Loewe-Straße und der Scheunenstraße, heißt es.

Die Feuerwehr sei mit einem Löschfahrzeug und sechs Kameraden im Einsatz gewesen. Zwölf Mülltonnen und eine Dixi-Toilette seien durch Feuer beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.