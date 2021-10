Calbe: Wieder Kennzeichendiebstahl im Salzlandkreis - Fälle häufen sich

In den letzten Wochen ist immer wieder von Seiten der Polizei zu hören, dass vermehrt Kennzeichen im Salzlandkreis geklaut werden. Diesmal in Calbe.

Calbe (vs) - In der Nacht zu Donnerstag, 7. Oktober, wurde in der Nicolaistraße in Calbe von einem Moped das Versicherungskennzeichen 827 RUN entwendet.

Der Eigentümer hatte es zusätzlich mit zwei Schrauben gegen ein Entwenden gesichert. Die Täter demontierten das Kennzeichen scheinbar fachgerecht.

Hinweise zum Täter oder einer anderweitigen Verwendung liegen derzeit nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, so die Polizei.