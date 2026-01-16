Ehemaliger Supermarkt Nach Hinweis von Bürgerin: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Calbe
Am Mittwochabend hat die Polizei eine große Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Supermarkt in Calbe entdeckt. Zuvor gab eine Bürgerin den entscheidenden Hinweis.
Aktualisiert: 16.01.2026, 12:23
Calbe. - In Calbe (Salzlandkreis) ist am Mittwochabend eine Cannabis-Plantage entdeckt worden, nachdem eine Zeugin einen Hinweis gegeben hatte, so die Polizei.
Demnach durchsuchten die Beamten nach dem Tipp einen ehemaligen Supermarkt und fanden eine große Indoor-Plantage. Es seien mehr als 800 große Cannabispflanzen und professionelle Anbautechnik gefunden worden, so die Polizei.
Die Polizei stellte sämtliche Pflanzen und das technische Equipment sicher.