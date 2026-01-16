Am Mittwochabend hat die Polizei eine große Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Supermarkt in Calbe entdeckt. Zuvor gab eine Bürgerin den entscheidenden Hinweis.

Mehr als 800 Cannabispflanzen fand die Polizei in einem ehemaligen Supermarkt in Calbe.

Calbe. - In Calbe (Salzlandkreis) ist am Mittwochabend eine Cannabis-Plantage entdeckt worden, nachdem eine Zeugin einen Hinweis gegeben hatte, so die Polizei.

Demnach durchsuchten die Beamten nach dem Tipp einen ehemaligen Supermarkt und fanden eine große Indoor-Plantage. Es seien mehr als 800 große Cannabispflanzen und professionelle Anbautechnik gefunden worden, so die Polizei.

Die Polizei stellte sämtliche Pflanzen und das technische Equipment sicher.