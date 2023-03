Schönebeck (vs) - Offenbar aus Unachtsamkeit ist es am Vormittag zu einem schweren Unfall mit drei Beteiligten in der Magdeburger Straße in Schönebeck gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte ein Autofahrer auf der Magdeburger Straße auf Höhe der Einmündung Burgwall nach links abbiegen, beachtete aber allem Anschein nach das entgegenkommende Auto nicht. Es kam zur Kollision. Der Fahrer des abbiegenden Fahrzeuges soll dabei schwer verletzt und wenig später ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Die beiden Insassen des anderen Autos wurden bei dem Zusammenstoß anscheinend nur leicht verletzt.