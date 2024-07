In der Nacht zu Freitag ist ein Rollstuhlfahrer nach einem Unfall auf L96 bei Schönebeck an seinen Verletzungen gestorben.

Schönebeck/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Donnerstagvormittag auf der Landstraße 96 zwischen Biere und Schönebeck gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach stießen gegen 9.15 Uhr ein Auto und ein Rollstuhl zusammen. Zuvor hatte die Autofahrerin den Fahrstuhl offenbar wegen einer Anhöhe zu spät gesehen und stieß mit 80 Kilometern in der Stunde an das 25 km/h schnelle, motorisierte Gefährt, das in derselben Richtung unterwegs war, heißt es. Während das Auto ins Schleudern geriet und im Straßengraben liegen blieb, wurde der 82 Jahre alte Rollstuhlfahrer ebenfalls in den Graben geschleudert und kam zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus. In der Nacht zum Freitag erlag er dort allerdings seinen Verletzungen.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Landstraße.