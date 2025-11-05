Nach einer Reihe von Werkzeugdiebstählen in Halle und Schönebeck ist die Polizei auf eine heiße Spur gestoßen. In mehreren Garagen in Schönebeck entdeckten Ermittler zahlreiche gestohlene Maschinen und Geräte.

Sogar Traktor in Schönebeck gefunden! Polizei deckt Diebstahlserie in Halle auf

Die Polizei konnte eine Reihe besonders schwerer Diebstähle aus Kleintransportern in Halle aufklären. Die Ermittlungen führten die Polizisten nach Schönebeck.

Halle (Saale)/Schönebeck. – Die Polizei hat eine Serie besonders schwerer Diebstähle in Halle und Schönebeck aufgedeckt.

Demnach waren bislang unbekannte Täter in der Grenzstraße in Halle zwischen dem 2. und 3. November gewaltsam in einen abgestellten Kleintransporter eingedrungen. Dazu hatten sie die Schiebetür aufgebrochen und im Anschluss Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von knapp 5.000 Euro gestohlen.

Ermittlungen führen Polizei zu Garagenkomplex in Schönebeck

Intensive Ermittlungen hätten die Polizei schließlich zu einem Garagenkomplex in Schönebeck geführt. Bei der anschließenden Durchsuchung hätten die Beamten eine große Menge gestohlener Werkzeuge, Maschinen, Transportkoffer mit Zubehör, mehrere Rüttelplatten, mehr als 100 Elektrogeräte und sogar einen Traktor samt Anhänger sichergestellt.

Alle Fundstücke würden nun auf ihre Herkunft und mögliche Verbindungen zu weiteren Straftaten untersucht. Die betroffenen Garagen konnten einem bereits inhaftierten Täter zugeordnet werden.

Mehrere weitere Diebstähle aus Kleintransportern in Halle

Im gleichen Zeitraum seien im Bereich der südlichen Innenstadt von Halle zudem sechs weitere besonders schwere Diebstähle aus Kleintransportern gemeldet worden. Auch in diesen Fällen sei nach dem gleichen Muster vorgegangen worden.

Die Polizei prüfe derzeit Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder zu möglichen Tätern geben können, sich zu melden.