Mann steigt in Zug in Calbe ein und klaut Fahrrad: So sieht der Täter aus (Foto im Artikel)

Calbe (Saale). - Bereits am 6. März hat ein unbekannter Täter in einem Regionalexpress nach Magdeburg ein rotes Klapprad geklaut. Der Mann stieg laut Polizei in Calbe ein und verließ am Haltepunkt Magdeburg/Südost mit dem Fahrrad den Zug.

Dieser Mann soll ein Fahrrad geklaut haben. Foto: Bundespolizei Magdeburg

Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/56549555 entgegen.