Einbruch in Barby - Schmuck erbeutet

Barby (vs) - Am Dienstagabend, 25. Januar, wurde in ein Einfamilienhaus in Barby im Salzlandkreis eingebrochen.

Die unbekannten Täter waren offenbar zielgerichtet zwischen 20.52 und 23.19 Uhr durch das Aufhebeln des Schlafzimmerfensters in das Haus gelangt. Hier wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde Schmuck erbeutet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an, so die Beamten in einer Pressemitteilung.