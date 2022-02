Einbruch in Calbe: Diese Gegenstände wurden entwendet

Calbe (vs) - Am Freitagmorgen, 25. Februar, wurde der Einbruch auf einem Firmengelände am Damaschkeplan in Calbe gemeldet.

Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht gewaltsam Zugang durch den Zaun verschafft und anschließend einen Teleskoplader, einen Anhänger, ein Notstromaggregat, mehrere Bohrmaschinen und diverse Kleinwerkzeuge entwendet.

Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.