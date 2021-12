Einbruch in Discounter in Calbe

Am Abend des 5. Dezembers wurde in einen Discounter in Calbe eingebrochen. Dies teilt die Polizei des Salzlandkreises mit.

In Calbe wurde in einen Discounter eingebrochen.

Calbe (vs) - Am Sonntagabend, 5. Dezember, wurde der Einbruch in einen Discounter in der Barbyer Straße in Calbe gemeldet. Der Alarm war gegen 21.45 Uhr ausgelöst worden.

Bei der Überprüfung wurde ein Dacheinstieg festgestellt. Der Tresor im Markt wurde durch die unbekannten Täter gewaltsam geöffnet und geleert. Es wurde ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich erbeutet. Die Täter waren beim Eintreffenden der Verantwortlichen Marktleiterin bereits verschwunden.

Bereits am Vorabend hatte die Alarmanlage ausgelöst, hier wurde allerdings nichts festgestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und die Spezialisten der Spurensicherung kamen zum Einsatz, so die Polizei in einer Pressemitteilung.