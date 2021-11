Fähre Breitenhagen: Außenbordmotor von Beiboot geklaut - Zeugen gesucht

Ein ähnliches Modell wurde in Breitenhagen entwendet.

Breitenhagen (vs) - Bereits in der Nacht vom 10. auf den 11. November wurde vom Beiboot der Fähre Breitenhagen der Außenbordmotor entwendet. Der Motor war mit dem Boot verschweißt und wurde gewaltsam abgetrennt, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Es handelt sich um einen schwarzen, 20 PS starken Motor der Marke Yamaha ("F20 GMHL") im Wert von etwa 3.000 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die ersten Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des Motors nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.