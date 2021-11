Fahrzeug brennt in Schönebeck: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

In Schönebeck haben mehrere Autos in der Nacht zu Dienstag, 2. November, gebrannt. Die Polizei sucht nach Hinweisgebern.

Schönebeck (vs) - In der Nacht zum Dienstag, 2. November, zwischen 23.00 Uhr und 1.00 Uhr, kam es in Schönebeck zu einem Brand, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine natürliche Brandursache konnten Feuerwehr und Polizei bislang nicht feststellen, die Ermittlungen dauern weiter an.

Auch ein nebenstehendes Auto wurde durch das Feuer beschädigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die Polizei wurde der Brandort beschlagnahmt und abgesperrt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter folgender Telefonnummer entgegen: 03471/3790.