Feuerwehr Feuerwehr in Schönebeck am Limit: Neun Einsätze um das Wochenende

So viel auf einmal hatten die Feuerwehren der Stadt schon lange nicht mehr zu tun. Während in der Woche zuvor vor allem die Kameraden aus Felgeleben und Bad Salzelmen im Einsatz waren (Volksstimme berichtete), traf es in den letzten Tagen (13.08 - 16.08.21) vor allem die Tischlerstraße.