Fotos im Artikel: Nach Einbruch im Salzlandkreis - so sieht der Täter aus

Nach einem Einbruch in Schönebeck sucht die Polizei nach Zeugen, die den Täter erkennen könnten.

Schönebeck (vs) - Die auf den Fotos zu sehende Person begab sich laut Polizei mit zwei weiteren unbekannten Tätern in der Nacht des 30. Dezembers 2021 zwischen 1.56 Uhr und 2.42 Uhr in Schönebeck auf das Gelände der Firma Faiz Ayed Transporte (Magdeburger Straße 241).

Sie drückten ein Fenster des Gebäudes der Firma auf und drangen ein. Von dort gingen sie zielgerichtet zu einer Werkhalle, öffneten ein Rolltor und entwendeten eine Palette mit Paketen, die zur Retoure bereitgestellt waren. Nach den bisherigen Ermittlungen wurden 76 Pakete im Gesamtwert von rund 8000 bis 10.000 Euro entwendet.

Die in den Anlagen abgebildete Person (männlich) ist somit der Unterschlagung dringend verdächtig.

Der Täter trug eine Kaputze und Cap. Foto: Polizei

Der Täter auf frischer Tat. Foto: Polizei

"Wer kennt die abgebildete Personen", fragt die Polizei des Salzlandkreises. "Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Person geben?" Alle sachdienlichen Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.