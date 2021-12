Gerätehaus brennt in Eickendorf im Salzlandkreis - Schaden: 20.000 Euro

Auf einem Privatgrundstück in Eickendorf hat es am Samstag (4. Dezember) gebrannt. Durch den Brand wurden mehrere Elektrogeräte, ein Autoanhänger sowie Teile der Hausfassade des Nachbargebäudes beschädigt. Die Brandursache ist bisher unklar.

Eickendorf (vs) - In einem Gerätehaus auf einem Privatgrundstück in Eickendorf der Gemeinde Bördeland im Salzlandkreis hat es am Samstag (4. Dezember) gegen Mittag gebrannt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzlandkreis hervorgeht, wurde der Brand von einem Nachbarn wahrgenommen, die Hauseigentümer befanden sich nicht auf dem Grundstück.

In dem Gerätehäuschen befanden sich nach Angaben des Hauseigentümers mehrere Akkumulatoren. Durch den Brand wurde das nahe Umfeld in Mitleidenschaft gezogen, unter anderem wurden mehrere Elektrogeräte, ein Autoanhänger sowie Teile der Hausfassade des Nachbargebäudes beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen zufolge auf 20.000 Euro. Durch die Freiwillige Feuerwehr des Bördelandes wurde das Feuer gelöscht und somit ein Übergreifen auf weitere Objekte verhindert.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.