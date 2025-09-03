Im Jobcenter hat eine Waffe in einer Bauchtasche für Aufregung gesorgt. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass Haftbefehle gegen ihn vorliegen.

Schönebeck. - Eine Waffe in einer Bauchtasche hat am Dienstagnachmittag im Jobcenter Schönebeck für einen Polizeieinsatz gesorgt. Darüber informierte die Polizei.

Demnach war sie gerufen worden, nachdem der Gegenstand bei einem Mann entdeckt worden war. Die Tasche mit dem waffenähnlichen Gegenstand sei zuvor bereits von Mitarbeitern des Jobcenters vorsorglich an sich genommen worden, so die Polizei. Bei der Waffe handelte es sich eine erlaubnisfreie Softairwaffe.

Bei der Überprüfung der Identität des Mannes habe sich herausgestellt, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorliegen sollen, so die Polizei. Er kam deshalb gleich nach dem Vorfall ins Gefängnis.