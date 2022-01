Kommissar Zufall: Polizei kontrolliert Auto in Calbe - Fahrer per Haftbefehl gesucht

Der Polizei in Calbe ging ein per Haftbefehl gesuchter Mann bei einer Verkehrskontrolle ins Netz.

Die Polizei in Calbe hat einen Mann erwischt, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Calbe (vs) - Am Freitagvormittag, 28. Januar, kontrollierte die Polizei einen 22-Jährigen, der mit dem Auto am Wassertor in Calbe unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war, so die Polizei.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Während der polizeilichen Überprüfung stellte sich ebenfalls heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Nachdem er den haftbefreienden Betrag entrichtet hatte, wurde er aus der Maßnahme entlassen.