Mit 26 Stundenkilometern zu schnell in Ostelbien unterwegs

In Pretzien sind insgesamt 25 Fahrer erwischt worden, die zu schnell unterwegs waren.

Pretzien (vs) - Die Polizei führte am Dienstag, 17. August, im Zeitraum von 17.00 bis 20.00 Uhr, an der Kreisstraße 1759, zwischen Pretzien und Dannigkow, eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 Stundenkilometern. Im Messzeitraum passierten 270 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei wurden 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und dokumentiert. 23 Fahrern wird in den nächsten Tagen oder Wochen einen Verwarngeldbescheid zugesandt.

Gegen zwei Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, der Schnellste wurde mit 76 km/h gemessen, berichtet die Polizei.