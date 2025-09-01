Am Sonntag ist ein Motorradfahrer zwischen Elbenau und Calenberge schwer verunglückt. Beim Überholen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Motorrad geriet wenig später in Brand.

Motorrad geht in Flammen auf! Schwerer Unfall zwischen Elbenau und Calenberge

Alt Elbenau. - In Alt Elbenau ist ein Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Unfall zwischen Elbenau und Calenberge schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Der Motorradfahrer war laut den Angaben beim Überholen auf der K1227 seitlich mit einem Kleintransporter kollidiert. Daraufhin habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so die Polizei. Das Motorrad überschlug sich mehrmals und geriet in Brand.

Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr löschte das brennende Motorrad.