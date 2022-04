Neue Betrugsmasche im Salzlandkreis aufgetaucht

Schönebeck (vs) - In den letzten Tagen kam es im Revier Salzlandkreis zu einer Häufung von Strafanzeigen wegen eines Betrugsversuches. In allen Fällen ging um die schriftliche Mahnung oder Zahlungsaufforderung einer Lotto-Gesellschaft, bei welcher eine Rechtsanwaltskanzlei „Kanzlei Schmidt und Kollegen“ die ausstehenden Gebühren in Höhe von 289,50 Euro eintreiben soll.

Der angebliche Kunde sollte zusätzlich das Kündigungsschreiben fertigen und per Fax oder QR-Code kündigen. Bei keinem der angezeigten Fälle wurde der geforderte Betrag bezahlt. Größtenteils hatten die angeschriebenen Personen bereits im Internet nach der Rechtsanwaltskanzlei recherchiert und dort erste Hinweise auf die Betrugsmasche erhalten und dann Starfanzeige erstattet.

"Bitte lesen sie zu dieser Art von Betrug die Informationen der Verbraucherschutzzentralen oder informieren sie sich bei ihrer Polizei", so die Beamten.