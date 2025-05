Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz in Schönebeck ausgelöst. Die Bundespolizei evakuierte vorsorglich eine Regionalbahn.

Vergessener Koffer in Zug: Bundespolizei räumt Bahn in Schönebeck

Schönebeck. - Ein zurückgelassener Koffer hat am Donnerstagvormittag für einen Polizeieinsatz am Haltepunkt Schönebeck-Bad Salzelmen gesorgt, so die Polizei.

Das Gepäckstück sei in der Ablage eines Waggons am Bahnhof in Bad Salzelmen aufgefunden worden. Da zunächst unklar war, ob eine Gefahr bestand, leiteten die Beamten nach Angaben der Polizei entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein und räumten den Zug.

Nach Angaben der Bundespolizei meldete sich wenig später ein 22-jähriger Mann, der den Koffer versehentlich in der Bahn in Tangerhütte zurückgelassen hatte. Er habe den Inhalt des Gepäckstücks telefonisch beschrieben, woraufhin die Polizisten den Koffer geöffnet hätten. Das Gepäckstück sei dem jungen Mann noch am Mittag in Magdeburg übergeben worden.