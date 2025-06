Ein maskierter Mann ist im Netto-Markt in Welsleben von der Polizei überrascht und festgenommen worden. Die Beamten fanden Diebesgut im Wert von mehr als 1.000 Euro.

Welsleben. – Am frühen Freitagmorgen ist ein 38-jähriger Einbrecher in Welsleben direkt im Netto-Markt festgenommen worden, so die Polizei.

Der Einbruch sei von Zeugen gemeldet worden. Die Beamten seien wenig später am Tatort eingetroffen und hätten eine eingeschlagene Scheibe am Eingangsbereich festgestellt.

Festnahme im Netto-Markt Welsleben: Verdächtiger festgenommen

Nach Angaben der Polizei entdeckten die Beamten im Inneren des Marktes den maskierten Mann an den Kühltruhen. Dieser habe die Beamten erschrocken angesehen, die Hände gehoben, sich zum Ausgang begeben und widerstandslos festnehmen lassen.

Das Diebesgut, vorwiegend Waren des täglichen Bedarfs im Wert von über 1.000 Euro, sei bereits im Kassenbereich zum Abtransport bereitgestellt gewesen.