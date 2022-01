Polizei in Calbe: Diebe auf frischer Tat erwischt

Calbe (vs) - Am späten Montagabend, 3. Januar, wurde die Polizei zu einem Diebstahl in die Ringstraße in Calbe gerufen. Dort hatten zwei Personen mittels Bolzenschneider einen Bauzaun durchtrennt, um sich Zutritt zum Grundstück zu verschaffen.

Sie entwendeten sechs dort gelagerte Gittersteine. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurde der Verantwortliche für das Grundstück alarmiert, der die Täter vor Ort stellen konnte. Durch die Polizei wurde die Identität der beiden Personen festgestellt, sie wurden belehrt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert.

Anschließend wurde der Tatort fotografisch gesichert. Den Bolzenschneider stellten die Beamten als Tatmittel sicher, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.