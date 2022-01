Polizei in Staßfurt: Kennzeichen von Auto gestohlen

Staßfurt (vs) - Am Sonntagnachmittag, 23. Januar, wurden in der Hecklinger Straße in Staßfurt die beiden amtlichen Kennzeichen ASL-JS 75 von einem Auto entwendet. Die Fahrzeughalterin hatte das Fahrzeug um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Salzlandsparkasse abgestellt, so die Polizei.

Als sie gegen 15.30 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Kennzeichen. Eine Absuche im Nahbereich führte nicht zum Auffinden, der gleichzeitige Verlust beider Kennzeichen wird ausgeschlossen.

Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die ersten Fahndungsmaßnahmen aufgenommen.