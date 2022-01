Polizei Schönebeck: Autofahrer mit knapp einem Promille erwischt

Der Polizei in Schönebeck ist ein Fahrer aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Dieser war betrunken.

Ein Fahrer in Schönebeck wurde betrunken hinter dem Autosteuer erwischt.

Schönebeck (vs) - Am späten Montagabend, 24. Januar, kontrollierte die Polizei einen 39-Jährigen, welcher mit einem Fahrzeug auf der Welsleber Straße in Schönebeck unterwegs war. Die hintere Beleuchtung des Transporters war augenscheinlich defekt.

Während der Kontrolle wurde beim Fahrer eine sehr verwaschene Aussprache und leichter Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 0,91 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Durchführungen eines beweissicheren Atemalkoholtests in der Dienststelle angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Beamten.

"Im Falle einer Ablehnung wäre eine kostenpflichtige Blutprobenentnahme zur Beweissicherung erforderlich", so die Polizei.

Im Rahmen dieser Kontrolle konnte dann ein gerichtsverwertbarer Wert von 0,98 Promille (0,49 mg/l) gemessen und dokumentiert werden. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, der Mann konnte anschließend die Dienststelle verlassen.