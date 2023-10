Ein Autofahrer in Schönebeck hatte illegale "Polenböller" dabei.

Schönebeck/vs - Am frühen Mittwochmorgen, 18. Oktober, kontrollierte die Polizei in Schönebeck die Insassen eines Fiat, welcher in der Magdeburger Straße unterwegs war.

Die Beamten wurden um 3.28 Uhr auf das Auto aufmerksam, weil der Beifahrer zwei Knaller aus dem offenen Fenster geworfen hatte. Während der Kontrolle wurden im Fahrzeug weitere fünf sogenannte Polenböller im Handschuhfach gefunden. Diese Böller sind in Deutschland nicht zugelassen und fallen somit unter das Sprengstoffgesetz.

Gegen den 19-jährigen Beifahrer aus Magdeburger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.