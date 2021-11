Polizei sucht mit Hilfe von Zeugen nach Unfallflüchtigen in Schönebeck

Schönebeck (vs) - Am Samstag, 6. November, gab ein 34-jähriger Schönebecker einen Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, nachdem dieser einen Schaden am vorderen Kotflügel seines abgeparkten Autos festgestellt hat, zu Protokoll.

Der Fahrzeugeigentümer hatte das Auto am Freitag zuvor gegen 18.00 Uhr im Bereich Krausestraße abgestellt. Als dieser am Samstag, in den frühen Abendstunden seinen PKW wieder nutzen wollte, stellte er den Schaden fest, berichten die Beamten in einer Pressemitteilung.

Die Polizei Schönebeck hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher entgegen.