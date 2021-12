Polizei: Unfallflucht durch Zeugen in Schönebeck aufgeklärt

Eine Beschädigung an einem Gartenzaun konnte durch Zeugen in Schönebeck aufgeklärt werden.

Schönebeck (vs) - Am Montagabend, 6. Dezember, kam es im Resedaweg in Schönebeck zu einem Unfall, in dessen Folge sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Besitzer eines Hauses hatte gegen 19.50 Uhr den Schaden an seinem Gartenzaun bemerkt und die Polizei informiert. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrerin eines Autos aus der Nachbarschaft als mögliche Unfallverursacherin bekannt.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und führten die Beamten auf die Spur, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Während d er Befragung stellte sich heraus, dass die Fahrerin den Abstand zum Zaun falsch eingeschätzt hatte und es dadurch zur Kollision kam.

Ein möglicher Grund für die Fehleinschätzung waren die vereisten Scheiben ihres Fahrzeuges.