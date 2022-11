Vollsperrung nach Unfall auf der A14: Auto rammt Bus - mehrere Verletzte

Nach Volksstimme-Informationen soll sich auf der Autobahn 14 zwischen Calbe und Schönebeck ein Unfall mit einem Auto und einem Bus ereignet haben. Die A14 in Richtung Magdeburg ist voll gesperrt.

Auf der Autobahn 14 ereignete sich ein Unfall. In Richtung Magdeburg ist die A14 voll gesperrt.

Calbe/Schönebeck - Auf der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg ereignete sich ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Was ist passiert?

Nach Volksstimme-Informationen soll ein Auto auf einen Reisebus aufgefahren sein. Die beiden leicht verletzten Personen konnten sich jedoch selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Im Bus soll es keine Verletzten geben. Rettungskräfte und Feuerwehr sind im Einsatz. Die A14 wurde durch die Polizei in Richtung Magdeburg zwischen Calbe und Schönebeck voll gesperrt. Derzeit bildet sich ein Stau auf der Autobahn.

Wie der Zentraler Verkehrs- und Autobahndienst der Polizei auf Nachfrage am Telefon mitteilt, befinden sich die Beteiligten in Sicherheit auf dem Standstreifen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in etwa auf Höhe des Parkplatzes Dreihöhenberge.

Wie lange die Sperrung noch andauert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.