Raubstraftat in Schönebeck: Opfer erleidet Verletzungen

In Schönebeck ist es zu einem Raub gekommen, bei dem das Opfer an verschiedenen Stellen verletzt wurde.

Schönebeck (vs) - Am Donnerstagabend, 27. Januar, kam es um kurz nach 20.00 Uhr im Bereich der Wohnhäuser Am Malzmühlenfeld 40 in Schönebeck zu einem Raubüberfall. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hatte das Opfer gerade sein Fahrzeug verlassen und sich einen Rucksack über die Schulter gehängt. In diesem Augenblick nährte sich der Täter, stieß die 37-Jährige zu Boden und entriss ihr den Rucksack, so die Polizei.

Anschließend flüchtete er in Richtung Schwimmhalle. Ein Zeuge informierte sofort die Polizei. Das Opfer erlitt Verletzungen im Knie und Handbereich. Der Täter entkam mit dem Rucksack in welchem sich unter anderem Bargeld (Tageseinnahmen eines Bistros im unteren dreistelligen Bereich) und diverse Papiere befanden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat, dem vermeintlichen Täter oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471-3790 entgegen.