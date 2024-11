Ein Dieb wird von der Polizei mit Fahndungsbildern gesucht. Er hat eine Rossmann-Filiale in der Friedrichstraße in Schönebeck bestohlen.

Gesucht in Schönebeck! Wer kennt diesen Dieb (Fotos im Text)

Eine Rossmann-Filiale in Schönebeck wurde beklaut. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dem Täter.

Schönebeck. - Am frühen Samstagnachmittag, dem 22. Juni 2024, hat ein Dieb eine Rossmann-Drogerie in der Friedrichstraße in Schönebeck um Waren im Wert von Hunderten Euro beklaut, wie die Polizei meldet. Nun suchen die Beamten mit Fotos aus einer Überwachungskamera öffentlich nach dem Verdächtigen.

So sieht der Gesuchte aus:

Die Polizei sucht in Schönebeck nach diesem Mann. Foto: Polizei

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 03471/3790 das Polizeirevier Salzlandkreis zu kontaktieren.