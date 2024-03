Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen es in Schönebeck auf einen jüdischen Grabstein abgesehen haben. Dies berichtet die Polizei.

Grabstein auf jüdischem Friedhof in Schönebeck beschmiert

In Schönebeck wurde laut Polizei ein jüdischer Grabstein beschmiert.

Schönebeck/DUR. - Am Donnerstagabend ist Beamten bei der Kontrolle eines sogenannten Schutzobjektes in der Schönebecker Dorotheenstraße eine Sachbeschädigung aufgefallen, so die Polizei.

Unbekannte Täter sollen mit silberner Farbe einen Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof besprüht haben. Ein Strafverfahren sei eingeleitet und Spuren gesichert worden. Durch die Stadt Schönebeck wurde die Entfernung der Verschmutzung veranlasst, heißt es weiter.

Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises telefonisch unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.