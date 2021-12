Salzlandkreis: Kennzeichendiebstähle nehmen rasant zu

Salzlandkreis (vs) - Am Wochenende rund um den 5. Dezember gab es vermehrte Kennzeichendiebstähle im Salzlandkreis. Von einem am Körnerplatz in Schönebeck abgestellten Auto wurde das hintere amtliche Kennzeichen SBK-HL 198 entwendet. Der Diebstahl wurde am Sonntagnachmittag, 5. Dezember, gegen 13.30 Uhr bemerkt.

In Nienburg wurden von einem in der Adolf-Meyer-Straße abgestellten Auto die beiden amtlichen Kennzeichen OS-AS 1898 entwendet. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen, 6. Dezember, gegen 7.00 Uhr bemerkt.

Und auch in Könnern wurde am Wochenende von einem in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße abgestellten PKW das hinter amtliche Kennzeichen SLK-C 776 entwendet. Der Diebstahl wurde am Sonntagabend gegen 17.00 Uhr bemerkt. Weitere Schäden wurden beim keinem der Diebstähle verursacht. Eine anderweitige Verwendung wurde polizeilich bisher nicht bekannt. Die Anzeigen wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, so die Polizei in einer Pressemitteilung.