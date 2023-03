Am späten Abend des 28. März kam es gegen 21.00 Uhr im Wilhelmsweg in Barby zu einer schweren räuberischen Erpressung im dortigen Supermarkt.

Ein Mann hat einen Supermarkt in Barby ausgeraubt, so die Polizei.

Barby (vs) - Überfall im Salzlandkreis: Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte männliche Person Zutritt zu einem Supermarkt. Unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes wurde eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Nachdem das Bargeld in bislang unbekannter Höhe an die Täter ausgehändigt wurde, verließ die Person den Laden in unbekannte Richtung. Eine weitere Person saß im Fluchtfahrzeug. Im Anschluss flüchteten beide in unbekannte Richtung. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Täterbeschreibung: männlich, 185 Zentimeter Körpergröße, helle Hautfarbe, braune Augen, akzentfreies Deutsch, schwarze Bekleidung, schwarzer Rucksack, schwarze Mütze, weiße FFP2 Maske.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Zeugenhinweise zur Tat und/ oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.