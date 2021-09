Schönebeck: 33-Jährige nach Drogentest aus dem Verkehr gezogen

In Schönebeck haben Polizeibeamte am Wochenende einer 33-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, weil ein Drogenschnelltest auf Cannabis positiv ausfiel.

Die Beamten hatten bei der Frau, die auf der Wilhelm-Helge-Straße unterwegs war, eine atypische Pupillenreaktion festgestellt. Nach einem positiven Drogentest wurden zudem eine Blutabnahme veranlasst.

Daraufhin wurde eine Anzeige aufgenommen und die Polizei gab die Informationen an die Fahrerlaubnisbehörde weiter.