Schönebeck: Bagger von Baustelle gestohlen

Unbekannte sollen am vergangenen Wochenende einen Bagger von einer Baustelle in Schönebeck gestohlen haben. Vermutlich wurde das Fahrzeug dabei auf einen Anhänger gefahren.

Schönebeck (vs) - Unbekannte sollen am Montag (06. September) einen Minibagger in Schönebeck gestohlen haben. Laut Polizeiangaben wurde das Fahrzeug vom Typ CAT von einer Baustelle in der Straße der Jugend gestohlen.

Der Minibagger soll am Freitag gegen 14.00 Uhr auf der Baustelle abgestellt worden sein. Am Montagmorgen gegen 06.00 sei der Diebstahl festgestellt worden, teilte die Polizei mit.



Die Beamten gehen davon aus, dass der Bagger auf einen Anhänger gefahren wurde, da sie auf der Rasenfläche Kettenspuren gefunden haben. Neben dem Bagger sollen außerdem weitere Zubehörteile entwendet worden seien.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei des Salzlandkreises unter der Telefonnnummer 03471 3790 entgegen.