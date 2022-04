Schönebeck: Ermittlungen nach Brandstiftung

In Schönebeck geht die Polizei von einer Brandstiftung aus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schönebeck (vs) - Am Montagnachmittag, 4. April, wurde ein Brand in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Magdeburger Straße in Schönebeck gemeldet.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte und den einhergehenden Löscharbeiten wurde schnell klar, dass das Feuer nicht von selbst oder durch einen technischen Defekt entstand, heißt es in einer Pressemitteilung. Die 15 Kameraden konnten die beiden Brandherde schnell bekämpfen.

Ein Eigentümer ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der entstandene Schaden konnte vor Ort nicht beziffert werden.