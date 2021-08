Schönebeck: Leuchtreklame vom Autohaus gestohlen

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Schönebeck auf dem Gelände eines Autohauses die Abdeckung der Leuchtreklame „Renault“ sowie vier Kennzeichenhalterungen gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Schönebeck (vs) - Auf dem Gelände eines Autohauses in der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck wurde am Wochenende (21.-22. August) die Abdeckung der Leuchtreklame „Renault“ und vier Kennzeichenhalterungen entwendet.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzlandkreis hervorgeht, wurde eine weiter Kennzeichenhalterung beim Versuch des Diebstahls beschädigt und am Tatort zurückgelassen.

Allein durch den Diebstahl der Leuchtreklame-Abdeckung entstand ein Schaden von 1000 Euro, da ein Ersatz nur als kompletter Bausatz erhältlich ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.