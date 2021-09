Trunkenheit im Strassenverkehr Schönebeck: Polizei stoppt Radfahrer mit über 3 Promille im Blut

Gleich zwei Radfahrer hinderte die Polizei am Sonntagabend (26. September) in Schönebeck an der Weiterfahrt: Ein Radfahrer wies einen Wert von über zwei Promille auf, ein anderer von über drei.